TÜRK BAYRAĞINI YIRTIP ÜZERİNE BASTIĞI İDDİA EDİLEN KADIN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TÜRK BAYRAĞINI YIRTIP ÜZERİNE BASTIĞI İDDİA EDİLEN KADIN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BÜYÜKÇEKMECE'de Türk bayrağını yırtıp üzerine bastığı iddiasıyla gözaltına alınanİranlı Zohreh M. adlı kadın adliyeye sevkedildiOlay, dün saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece Sahil Kordonboyunda meydana geldi.

BÜYÜKÇEKMECE'de Türk bayrağını yırtıp üzerine bastığı iddiasıyla gözaltına alınan

İranlı Zohreh M. adlı kadın adliyeye sevkedildi

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece Sahil Kordonboyunda meydana geldi. İddiaya göre İran Uyruklu Zohreh M., restoranın yanında bulunan Türk bayrağını indirdikten sonra yırtıp, üzerine bastı. Kadın bu hareketini gören çevredekiler kadına tepki gösterdi. Bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırarak, kadını gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından İran uyruklu Zohreh M., Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

TÜRK BAYRAĞINI YIRTIP ÜZERİNE BASTIĞI İDDİA EDİLEN KADIN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
TÜRK BAYRAĞINI YIRTIP ÜZERİNE BASTIĞI İDDİA EDİLEN KADIN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
TÜRK BAYRAĞINI YIRTIP ÜZERİNE BASTIĞI İDDİA EDİLEN KADIN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

TÜRK BAYRAĞINI YIRTIP ÜZERİNE BASTIĞI İDDİA EDİLEN KADIN TUTUKLANDI
TÜRK BAYRAĞINI YIRTIP ÜZERİNE BASTIĞI İDDİA EDİLEN KADIN TUTUKLANDI
Deniz kıyısına vuran mayın tetikleyicisi ürküttü! Plajda gergin bekleyiş var
Deniz kıyısına vuran mayın tetikleyicisi ürküttü! Plajda gergin bekleyiş var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Kartal Tibet Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TÜRK BAYRAĞINI YIRTIP ÜZERİNE BASTIĞI İDDİA EDİLEN KADIN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 14:42:58. #1.14#

title