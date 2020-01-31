Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı
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Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk bayrağını yırtan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Yunan vekil Ioannis Lagos hakkında resen soruşturma başlatıldı.

31.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:06
Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk bayrağını yırtan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Yunan vekil Ioannis Lagos hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, AP Genel Kurulu tarafından Brüksel'de gerçekleştirilen "Yunan Adalarında İnsani Durum" toplantısındaki konuşması sırasında Türk bayrağını yırtan Lagos hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Lagos hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 300. maddesinde belirtilen "devletin egemenlik alametlerini as¸agˆılama" suçundan resen soruşturma yürütüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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