Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili hakkında resen soruşturma
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Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili hakkında resen soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Loannis Logas hakkında "Türk bayrağını alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

31.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:47
Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili hakkında resen soruşturma

Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağını yırtan Yunan Loannis Logas hakkında "Türk bayrağını alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından Bürüksel'de gerçekleştirilen "Yunan Adalarında İnsani Durum" toplantısında Avrupa Parlamentosu üyesi ve Yunanistan Milletvekili Loannis Lagos'un Türk bayrağını yırttığı anımsatıldı. Açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Lagos hakkında "Türk bayrağını alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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