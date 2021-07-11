Türk bayrağını yırtan İranlı kadına ilişkin Büyükçekmece Kaymakamlığı'ndan açıklama
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Türk bayrağını yırtan İranlı kadına ilişkin Büyükçekmece Kaymakamlığı'ndan açıklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk bayrağını yırttığı için gözaltına alınan İranlı kadına ilişkin Büyükçekmece Kaymakamlığınca açıklama yapıldı.

Türk bayrağını yırttığı için gözaltına alınan İranlı kadına ilişkin Büyükçekmece Kaymakamlığınca açıklama yapıldı. Açıklamada, şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Büyükçekmece'de bir işyerinin giriş kısmında asılı bulunan Türk bayrağını yırtarak yere atıp, üzerine basan İranlı Z.M., ihbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Vatandaşların tepki gösterdiği anların cep telefonu kameralarına yansıdığı olayda, şüpheli hakkında Büyükçekmece Kaymakamlığı açıklama yaptı. Açıklamada, şahıs hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. Büyükçekmece Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece Sahili'ndeki özel bir işletmenin girişindeki Türk Bayrağı'nın yırtılarak yere atılması olayı ihbarı alınmıştır. Olay yerine intikal eden güvenlik güçlerimizce yabancı uyruklu Z.H isimli şüpheli gözaltına alınmış olup, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi. - İSTANBUL

Türk bayrağını yırtan İranlı kadına ilişkin Büyükçekmece Kaymakamlığı'ndan açıklama
Türk bayrağını yırtan İranlı kadına ilişkin Büyükçekmece Kaymakamlığı'ndan açıklama
Türk bayrağını yırtan İranlı kadına ilişkin Büyükçekmece Kaymakamlığı'ndan açıklama
Türk bayrağını yırtan İranlı kadına ilişkin Büyükçekmece Kaymakamlığı'ndan açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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