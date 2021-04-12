Türk bayrağını yere serip üzerine bastı, gözaltına alındı (2)

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİLMİŞBursa Valiliği'nce iş yerinin camından aldığı Türk bayrağını yere serip, üzerine basan ve çevredekilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan yabancı uyruklu H.S. (25) ile ilgili açıklama yapıldı.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİLMİŞ

Bursa Valiliği'nce iş yerinin camından aldığı Türk bayrağını yere serip, üzerine basan ve çevredekilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan yabancı uyruklu H.S. (25) ile ilgili açıklama yapıldı. H.S.'nin akli dengesinin yerinde olmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "İlimizde milli ve kutsal değerlerimize alenen hakaret eden bir şahıs emniyet birimlerimizce tespit edilmiş ve hemen gözaltına alınmıştır. Yapılan araştırmalarda ve alınan ilk ifadesinde, şahsın psikolojik rahatsızlığı olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı