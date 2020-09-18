Türk bayrağını yanından ayırmazdı, vefatı herkesi üzdü
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Türk bayrağını yanından ayırmazdı, vefatı herkesi üzdü

Türk bayrağını yanından ayırmazdı, vefatı herkesi üzdü Sivas'ta yanından ayırmadığı bayrağımız ile birçok kişinin tanıdığı ve sevdiği Kıbrıs Gazisi Veyis Kalkan'da Covid-19'a yenik düştü.

18.09.2020 12:15 | Son Güncelleme: 18.09.2020 12:20

Türk bayrağını yanından ayırmazdı, vefatı herkesi üzdü

Sivas'ta yanından ayırmadığı bayrağımız ile birçok kişinin tanıdığı ve sevdiği Kıbrıs Gazisi Veyis Kalkan'da Covid-19'a yenik düştü.

SİVAS - Sivas'ta yanından ayırmadığı bayrağımız ile dikkat çeken, birçok kişinin tanıdığı ve sevdiği Kıbrıs Gazisi Veyis Kalkan'da Covid-19'a yenik düştü.

Sivas'ın Kıbrıs Gazilerinden Veyis Kalkan, geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti. Kalkan, Ay Yıldız Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Sıralı Mezarlığında toprağa verildi. Türk bayrağına olan sevgisi ve sürekli yanında bayrak bulundurması ile dikkat çeken Kalkan'ın vefatı şehirde üzüntüye neden oldu.

Kalkan'ın bir süredir Covid-19 tedavisi gördüğü, tedavisi devam ederken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

Türk bayrağını yanından ayırmazdı, vefatı herkesi üzdü

Kaynak: İHA

IHA Editörü - DEMET KARAKUŞ
DEMET KARAKUŞ
IHA Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 12:30:55. #1.15#
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