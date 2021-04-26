TÜRK BAYRAĞINI YAKIP, ATATÜRK'E HAKARET ETMİŞTİ; 6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
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TÜRK BAYRAĞINI YAKIP, ATATÜRK'E HAKARET ETMİŞTİ; 6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

TÜRK BAYRAĞINI YAKIP, ATATÜRK'E HAKARET ETMİŞTİ; 6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SOSYAL paylaşım sitesi üzerinden Atatürk'e hakaret ederek Türk bayrağını yırtan ve Mersin'de öldürülen Özgecan Aslan'la ilgili hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan A.Ş. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

SOSYAL paylaşım sitesi üzerinden Atatürk'e hakaret ederek Türk bayrağını yırtan ve Mersin'de öldürülen Özgecan Aslan'la ilgili hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan A.Ş. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, 18 yaşından küçük olan A.Ş. için 'Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' ve 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. A.Ş.'nin Özgecan ile ilgili paylaşımlarına yönelik soruşturma ise ayrıldı.

Youtube kanalında paylaştığı videolarda Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk'e ve vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik ağır hakaretler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanan A.Ş. sosyal medyada gündem olmuştu. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün hazırladığı araştırma raporunda, 18 yaşından küçük olan A.Ş.'nin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Atatürk'ün fotoğrafına kolonya dökerek yaktığı, Atatürk'e hitaben küfürler ettiği, ayrıca paylaşmış olduğu bir videoda ise Türk Bayrağını ateşe vererek yırttığı tespit edilmişti. Gözaltına alınan A.Ş., çıkarıldığı savcılıkça akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor alınması için İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Akli dengesinin yerinde çıkması üzerine tekrar adliyeye getirilen A.Ş. 5 Nisan'da çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

A.Ş. hakkındaki soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nca tamamlandı. Savcılık A.Ş. hakkında  'Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' ve 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame kabul edilirse A.Ş. önümüzdeki günlerde çocuk mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan A.Ş. hakkında Özgecan Aslan ile ilgili paylaşımları nedeniyle 'Kişinin hatırasına hakaret' suçundan yürütülen soruşturma ise ayrılmasına ve başka bir esastan soruşturmanın yürütülmesine karar verildi. 

Görüntü dökümü: -----------

-ARŞİV


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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