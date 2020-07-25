Türk bayrağını yakan Yunanistan'a Dışişleri'nden cevap geldi. Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı
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Türk bayrağını yakan Yunanistan'a Dışişleri'nden cevap geldi. Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı

Türk bayrağı yakan Yunanistan'a, tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, geçmişi hatırlatarak cevap verdi. "Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı Bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege'deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir." denildi.

Türk bayrağını yakan Yunanistan'a Dışişleri'nden cevap geldi. Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı
25.07.2020 09:30 | Son Güncelleme: 25.07.2020 09:33

Dışişleri Bakanlığı Türk bayrağı yakan Yunanistan'a cevap geldi. Geçmişi hatırlatarak tepkisini ortaya koyan Dışişleri, "Ayasofya'da yeniden secdeyi içlerine sindiremeyen Avrupa'nın şımarık çocukları yine hezeyana kapılmıştır. Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı Bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege'deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir." İfadelerini kullandı.

TÜRK BAYRAĞINI YAKAN YUNANİSTAN'A DIŞİŞLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Selanik metropoliti Anthimos'un çağrısı üzerine, dün akşam saatlerinde Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki olarak özel ayin düzenlenen Selanik'teki Agia Sofia kilisesinin avlusunda toplanan "Kutsal Bölük" isimli aşırı sağcı örgüt üyesi göstericiler, Türk bayrağını ateşe verdi. Yunanistan'da yapılan bu küstah harekete Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Yunanistan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına tepki gösterme bahanesiyle İslam'a ve Türkiye'ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Yunan Hükümetinin ve Parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı bayrağımızın Selanik'te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz.

"EGE'DEKİ AKIBETLERİNİ HATIRLASINLAR"

Ayasofya'da yeniden secdeyi içlerine sindiremeyen Avrupa'nın şımarık çocukları yine hezeyana kapılmıştır. Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı Bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege'deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir. Yunanistan, 567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından artık uyanmalı ve bunun ezikliğinden kurtulmalıdır.

"HİÇBİR ÜLKE TÜRKİYE'YE DERS VEREMEZ"

Ülkesindeki Müslüman Türk Azınlığa yönelik baskıları AİHM kararlarıyla tescil edilen, topraklarındaki tarihi camilerin yıkılmasına göz yuman, başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesi Yunanistan'dır. Milli egemenliğini kullanma konusunda hiçbir ülke Türkiye'ye ders veremez.

AYASOFYA GÖNDERMESİ

Türk milletinin iradesi doğrultusunda ibadete açılan Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi, topraklarımızdaki diğer kültür varlıklarımız gibi Türkiye'ye ait olup, sonsuza kadar mülkiyetimizde ve korumamızda olacaktır. Ayasofya Camii'nin ibadete açılması, 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme'nin gereklerine de ruhuna da uygundur.

Türkiye'nin tüm dini hak ve özgürlüklere bağlılığı ve hoşgörü geleneği doğrultusunda, tüm dinlere kucak açan barış dini İslam'ın mabedi Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi, bundan sonra da herkese açık olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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