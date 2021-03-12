Türk Bayrağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ezdirtmedi
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Türk Bayrağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ezdirtmedi

12.03.2021 16:36 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:58
Türk Bayrağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ezdirtmedi

Diyarbakır'da otoyol ortasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kenti ziyareti sırasında asılan Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu pano rüzgarın etkisiyle yerinden koparak yola savruldu.

Diyarbakır'da otoyol ortasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kenti ziyareti sırasında asılan Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu pano rüzgarın etkisiyle yerinden koparak yola savruldu. Duyarlı vatandaş araçların ezmemesi için kendini otoyola attı.

Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kenti ziyareti sırasında asılan Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu pano rüzgarın etkisiyle otoyola savruldu. Araçların üzerinden geçtiğini gören çevredeki vatandaşlardan biri otoyola koşarak panoyu alarak aracının bagajına atıp götürdü. Tehlike rağmen otoyola atlayan vatandaş büyük takdir toplarken o anlara şahitlik edip görüntüleyenlerin paylaştığı resimler sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı. - DİYARBAKIR

Türk Bayrağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ezdirtmedi
Türk Bayrağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ezdirtmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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