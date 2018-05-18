Londra'da Türk Bayrağını PKK'lılara Vermeyen Kahraman Kadın: Namusuma Sahip Çıktım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere ziyareti sırasında PKK'lıların saldırısına uğrayan ve Türk bayrağını PKK'lılara vermeyen Fethiye Kubal olay anını anlattı. Kubal, "Bayrağıma, namusuma, Türkiye'me, Cumhurbaşkanıma sahip çıktım" dedi.

"BAYRAĞI ALSAYDI ÇOK DAHA KÖTÜ OLURDU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere ziyareti sırasında terör örgütü PKK'nın saldırısına uğrayan Fethiye Kubal IHA'ya açıklamalarda bulundu. Yaşanan olayın şokunu üzerinde hisseden Kubal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonun ardından kendini daha iyi hissettiğini söyledi. Kubal PKK'lıların saldırı anını şöyle anlattı:

"Kötü şeyler tabii ki çok çok kötü. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız için oradaydık, onu desteklemek için oradaydık. İlk gittiğimde İngiliz polisine sordum dedim ki 'biz number 10'a geldik nasıl girebiliriz nereye gidebiliriz' dedi ki 'number 10'a ben bile giremiyorum kapılar kapalı sen nereye gidiyorsun.' Dediği söz aynen böyle, sonra bir adamın genç delikanlıya doğru koştuğunu görünce ben orada ciddi bir travma yaşadım.

Bunu da sonra videoları seyrederken bu ben değilim diyorum. Ardından çocuğa vuramadığını görünce ben biraz sakinleştiğini hissettim. Sonra bağırıyorum PKK'ya karşı. Birisi geldi elimden bayrağı almaya çalıştı bayrağın sapı burkuldu. Elhamdüllillah alamadı Allah'ıma binlerce şükürler olsun iyi ki alamamış. Çok dua ediyorum alsaydı daha kötü şeyler olacaktı çünkü o benim namusumdu Türkiye'min namusuydu Türkiye'min simgesiydi, sembolüydü."

KONU MAHKEMEYE TAŞINACAK

Elindeki Türk bayrağını bırakmayan Fethiye Kubal yaşanan olayın ardından bir de fiziksel şiddete maruz kaldı. Uzun zamandır sağlık problemi yaşayan Kubal kendisine saldıran PKK'lı hakkında hukuksal yollarda hakkını arayacağını belirtti. "Cumhurbaşkanımız içeriye girmeden önce bir zatın beni arkamdan ittiğini videolardan gördüm. Ben o travmada hatırlamıyorum hiç beni ittiğini ne yaptığını" diyen Kubal, "Bunları yenerek karşılarında durdum bayrağıma sahip çıktım namusuma sahip çıktım Türkiye'me sahip çıktım Cumhurbaşkanıma sahip çıktım" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZDAN NENE HATUN KELİMESİNİ DUYUNCA ÇOK ETKİLENDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonla görüştüğünü ifade eden Fethiye Kubal, "Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman arkasındayız. Beni kendisi aradı, çok mutlu oldum, çok onurlandım. Allah ondan razı olsun. Beni o kadar mutlu etti ki ilk arayanlardan biri oldu, nasıl ulaştı bilmiyorum.

Konuşmasını dinledim televizyonda. Nene Hatun kelimesini duyunca o kelime beni çok etkiledi ondan sonra ben bir daha ulaşmak istiyorum Cumhurbaşkanıma. Beni Nene Hatun olarak gördüğü için Allah ondan razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız sizi çok seviyoruz Allah yolunuzu açık etsin" şeklinde konuştu.