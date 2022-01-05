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TÜRK BAYRAĞINI İNDİRMEYE ÇALIŞAN KADIN TEDAVİYE ALINACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARABÜK'te bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını çekip indirmek isteyen kadın, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle mahkeme kararıyla hastanede gözlem altında tutulacak.

KARABÜK (DHA) - KARABÜK'te bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını çekip indirmek isteyen kadın, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle mahkeme kararıyla hastanede gözlem altında tutulacak.

İnönü Caddesi'ndeki iş yerinin önünde dün asılı Türk bayrağını çekiştirip indirmeye çalışan Ş.U. adlı kadın, çalışanlar tarafından fark edilince uzaklaştı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İş yeri sahibinin şikayetiyle polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Türk bayrağını indirmeye çalıştığı gerekçesiyle 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçu kapsamında gözaltına alınan Ş.U.'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ş.U.'nun 'Affektif bozukluk' şeklinde sağlık kurulu raporu bulunduğu belirlendi. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ş.U.'nun, işlemiş olduğu fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabilme yeteneğinin bulunup bulunmadığı hususunda rapor düzenlenmesi için Karabük Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Karabük Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından 'şizoaffektif bozukluk' olarak adlandırılan psikolojik rahatsızlığı bulunduğu tespit edilen Ş.U. hakkında, en yakın sağlık kuruluşunda gözlem altına alma işlemi yapılmasının uygun olduğu yönünde, uzman görüşü içeren rapor düzenlendi. Adliyeye getirilen Ş.U.'nun, rapor doğrultusunda ve Cumhuriyet Savcısı'nın görüşüyle sevk edildiği Karabük Sulh Ceza Mahkemesi tarafından Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verildi.

-Dün geçilen görüntü

Haber Yasin ALDEMİR KARABÜK, (DHA)

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