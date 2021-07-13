Türk Bayrağını indirip çöp kutusuna atan kadın yakalandı
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Türk Bayrağını indirip çöp kutusuna atan kadın yakalandı

Türk Bayrağını indirip çöp kutusuna atan kadın yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da bir iş yerinde asılı olan Türk Bayrağını indirip çöpe atan kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da bir iş yerinde asılı olan Türk Bayrağını indirip çöpe atan kadın yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadın gazetecilerin bayrağını neden attınız sorusuna," Çok keyifliydim, çok neşeliydim o yüzden attım" dedi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı İbo Osman Caddesi civarında bulunan av malzemeleri satan iş yerinde asılı Türk Bayrağını, M.D isimli kadın koparak çöp kovasına attı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılınca çok tepki gördü. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Bayrağını kopartıp çöp kovasına atan M.D'yi yakalama çalışması başlattı.

Olaydan 6 saat sonra şüpheli kadın Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adli Tıp Biriminde sağlık kontrollerine getirilen M.D, gazetecilerin bayrağını neden attınız sorusuna, "Çok keyifliydim, çok neşeliydim o yüzden attım. Çok keyifliydim napayım, başka bir sıkıntım yoktu çünkü" cevabını vererek kendisini savundu.

M.D sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Türk Bayrağını indirip çöp kutusuna atan kadın yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı
İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı
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