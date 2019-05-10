Türk bayrağını deniz yoluyla Samsun'a taşıyan Dragon Botu, Kastamonu'ya ulaştı

Dragon Botu'na Kastamonu'da coşkulu karşılama

KASTAMONU - Türk bayrağını deniz yoluyla "19 günde 19 Mayıs 2019" etkinliği kapsamında Samsun'a ulaştırmak üzere yola çıkan 15 kişilik Dragon Bot Ekibi, ulaştıkları Kastamonu'da coşku ile karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı onuruna düzenlenen "19 günde 19 Mayıs 2019" etkinliği kapsamında Türk bayrağını deniz yoluyla Samsun'a ulaştırmak üzere yola çıkan 15 kişilik Dragon Bot Ekibi, Kastamonu'nun Cide ilçesine ulaştı. İstanbul'dan devraldıkları Türk bayrağını Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop sahillerinden 19 gün boyunca kürek çekerek Samsun'a götürmek üzere yola çıkan Dragon Bot Ekibi, ilçe protokolü ve vatandaşlarınca karşılandı.

Düzenlenen törende konuşan Cide Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, "19 Mayıs 1919, bir toplumun esaret altında kalmaktan kurtaran Türk milletinin ulus olmaya yönelik algısını değiştiren yarınlarını aydınlatan çağdaş ve uygar bir yaşama yönlendiren ve sonuçta tam bağımsızlığını sağlayan büyük Türk ulusunun cumhuriyete dayalı reformlara atılmış ilk adımlarıdır. Gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirerek kişilikli bir şekilde yarınlara hazırlayan uluslar geleceğe güvenle bakabilirler. Millet olmak, paylaşmak, sevgiyi çoğaltmak, acıyı azaltmak için millet olmak demektir. Bugün 100. yılımızı kutladığımız milli mücadelede bu duyguları yürekten paylaşan dedelerimizin, ninelerimizin azmiyle zafere ulaştı. Yolunuz açık olsun diyoruz" diye konuştu.

Daha sonra söz alan Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü ve Dragon Bot Ekibinin Antrenörü Zafer Benli de "Bizler arkadaşlarımızla birlikte 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıl anısına İstanbul Valimizden Türk bayrağını alıp 19 gün boyunca kürek çekerek 20 durak noktamıza uğrayıp bir bütün halinde Kurtuluş Savaşı gibi birliktelik olarak Türk bayrağımızı Samsun Valimize teslim ettik. Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için yapıyoruz. Sporcularımız 15 kişidir, dışarıdaki teknik ekiple birlikte toplam sayımız 26 kişidir. Dün Amasra'daydık, önümüzde 10 gün kaldı. Hava biraz bozuktu, bu yüzden çıkış yapamadık. Bugün limandan çıkarken de çok rüzgar vardı, denizde dalga vardı ama günümüze uymamız gerekiyor. Bir yandan da gittiğimiz yerlerdeki halkla ve protokol ile buluşmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Galata'dan ilk çıktıklarında Karadeniz'den Marmara Denizine doğru bir akıntının olduğunu ve akıntının da büyük olduğunu söyleyen Benli, şöyle konuştu:

"Bu yüzden bize dragon ile kesinlikle bunu yapamaz dediler. Bizde biraz çekindik, çünkü İstanbul'da boğazda hiç kürek çekmedik. Akabinde de yük gemilerinin yaptığı büyük dalgalar var. Bot, normalde durgun suda yapılan 200 metre, 500 metre, 2 bin metre gibi yarışları olan bir spordur. Boğazda ilk gün çok zorlandık gelen dalgalardan ve akıntılardan dolayı. Ama kazasız belasız bunu tamamladık. Şile açıklarında bir rüzgar yedik, yeri geldi güneşli hava oldu. Suda bize yunuslar eşlik etti. Ama bizim burada döktüğümüz her damla ter ve zorluk bizi daha çok onurlandırıyor ve gururlandırıyor. Bunun onurunu yaşıyoruz. İnşallah teknik ekip ve 15 kişilik sporcu arkadaşlarımızla bu bayrağı Samsun'a kadar getirmeyi başaracağız."

Konuşmaların ardından Dragon Bot ekibine çeşitli hediyeler verildi. Dragon Bot ekibi de protokol üyelerine Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı geminin maketini hediye etti. Ardından sporcular, horon çekerek kutlama yaptı. Akabinde halk oyunları ekibi de gösterilerini sundu.

Kaynak: İHA