Türk bayrağını çöpe atan kadın adliyeye sevk edildi (2)
TUTUKLANDIAdana'da, iş yerinde asılı Türk bayrağını olduğu yerden indirip, çöp kovasına atan Merve Demir (38), Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 300'üncü maddesi gereği 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Adana'da, iş yerinde asılı Türk bayrağını olduğu yerden indirip, çöp kovasına atan Merve Demir (38), Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 300'üncü maddesi gereği 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar