Türk bayrağını çöpe atan kadın adliyeye sevk edildi (2)
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Türk bayrağını çöpe atan kadın adliyeye sevk edildi (2)

Türk bayrağını çöpe atan kadın adliyeye sevk edildi (2)
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

TUTUKLANDIAdana'da, iş yerinde asılı Türk bayrağını olduğu yerden indirip, çöp kovasına atan Merve Demir (38), Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 300'üncü maddesi gereği 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI

Adana'da, iş yerinde asılı Türk bayrağını olduğu yerden indirip, çöp kovasına atan Merve Demir (38), Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 300'üncü maddesi gereği 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan tutuklandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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