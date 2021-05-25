Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silueti çizen sanığın yargılanmasına devam edildi
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Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silueti çizen sanığın yargılanmasına devam edildi

İhlas Haber Ajansı / Melike İnal - Haberler | 3. Sayfa

- Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silueti çizen sanığın yargılanmasına devam edildi Kabataş'ta reklam panosunda yer alan resimdeki Türk bayrağının ay yıldızındaki hilale boynundan asılmış gölge bir insan silueti yapan Ömürcan İşcan'ın yargılanmasına devam edildi.

- Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silueti çizen sanığın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL - Kabataş'ta reklam panosunda yer alan resimdeki Türk bayrağının ay yıldızındaki hilale boynundan asılmış gölge bir insan silueti yapan Ömürcan İşcan'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme ara kararında yapılan çizimin sanatsal değeri olup olmadığı ve sanatsal çalışmanın dışına taşıp taşmadığı yönünde bilirkişi raporunun alınmasının düşünülmesine karar verdi.

Kabataşta bir reklam panosuna Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silueti çizen ve sosyal medyadaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddia edilen Ömürcan İşcan'ın "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 11 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ömürcan İşcan ile avukatı hazır bulundu. Duruşmada hakim olaya ilişkin kamera görüntülerini gösteren 5 adet CD'nin dosyaya alındığını aktardı. Ara kararını açıklayan hakim, dosyaya ulaşan CD'lerin izlenmesinin ardından Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden 3 kişilik bir öğretim görevlisi belirlenerek sanığa atılı eylemler konusunda sanatsal değer olup olmadığı ve sanatsal çalışmanın dışına taşıp taşmadığı yönünde bilirkişi raporunun alınmasının düşünülmesine karar verdi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silueti çizen sanığın yargılanmasına devam edildi
Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silueti çizen sanığın yargılanmasına devam edildi
Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silueti çizen sanığın yargılanmasına devam edildi
Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silueti çizen sanığın yargılanmasına devam edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Melike İnal

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