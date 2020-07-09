Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silüeti çizen sanık hakim karşısında
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Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silüeti çizen sanık hakim karşısında

Kabataş'ta bir ressamın resminin sergilendiği panonun köşesinde bulunan Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silüeti çizen ve sosyal medyadaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddia edilen sanığın, "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret"...

Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silüeti çizen sanık hakim karşısında
09.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:43

Kabataş'ta bir ressamın resminin sergilendiği panonun köşesinde bulunan Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silüeti çizen ve sosyal medyadaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddia edilen sanığın, "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 11 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık Ömürcan İşcan ile avukatı katıldı.

Kimlik tespitinde yüksek lisans mezunu, graffiti sanatçısı olduğunu beyan eden sanık İşcan, savunmasında "izinsiz" adlı instagram hesabını kendisine ait olduğunu, bu hesapta cumhurbaşkanı hakkında yaptığı resimlerin bulunduğunu söyledi.

İşcan, sokak sanatçısı olarak graffiti resimler yaptığını belirterek, "Uzunca zamandır ekonomik sıkıntı çekmekteyim. Salgın hastalık beni etkiledi, insanları grafik sanatı olarak değerlendirmek istedim. Kendimi bu insanlara yakın hissettiğim için onlara yankı olmak istedim. Kabataş tramvay durağında bulunan pano üzerindeki Türk bayrağının ay yıldızına asılı gölge bir insan silüetini ben çizdim. Bütün amacım pandemi öncesindeki intihar eden insanları anlatmaktır çünkü bu insanların hayat hikayeleri benimkine benzemektedir. Suç işleme kastım yoktur, beraatimi isterim." diye konuştu.

Sanık avukatı ise müvekkilinin siyasetle ilgisi olmadığını anlatarak, "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçunun oluşması için bayrağın yırtma veya yakma gibi eylemlerle tahrip edilmesi gerektiğini savundu.

Müvekkilinin sanatçı olduğunu ifade eden sanık avukatı, "Müvekkil hakkında her iki suç da özel kastı gerektiren suçlardır, müvekkilin ise bu suçlarda kastı yoktur. Türk bayrağına yaptığı çizim çok ince bir ayrıntıdır. Müvekkilin beraatini istiyoruz." dedi.

Hakim, müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının katılma ve mazeret dilekçesini UYAP üzerinden gönderdiğini açıkladı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suçtan zarar görme ihtimaline karşın "katılan" sıfatıyla davaya kabulüne hükmetti. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

-İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, emniyet birimine, "Kabataş iskelesinin önündeki levhalarda Türk Bayrağı ile ilgili kötü şeyler var" ihbarı yapıldığı anlatıldı.

İncelemelerde reklam panosunda sergilenen ressam Devrim Erbil'in eserlerinin suretlerinden birinin sol üst tarafında ay yıldız olduğu, sonradan hilal şeklindeki aya boynundan asılmış insan siluetinin çizildiğinin belirlendiğini, bu şekilde "Türk Bayrağının alenen aşağılama" suçunun oluştuğu ifade edilen iddianamede, emniyet birimlerinin, olayın failini bulmak için yaptığı çalışmalarda, silueti çizenin "izinsiz" adlı sosyal medya hesabının kullanıcısıyla aynı kişi olabileceğinin değerlendirildiği, hesabın sahibi Ömürcan İşcan'ın gözaltına alındığı kaydedildi.

İddianamede, sanığın sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı farklı şekillerde resmettiği, bu paylaşımlarda üzerine atılı suçu işlediği aktarıldı.

Olaya ilişkin incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde olay anında orada bulunan 1'i yabancı uyruklu 5 kişinin de gözaltına alındığı ancak olayla ilgili olmadığından bu kişiler hakkında takipsizlik kararı verildiği vurgulanan iddianamede, sanık İşcan'ın "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve "Zincirleme şekilde alenen cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 3 aydan 11 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: AA

Manşet

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