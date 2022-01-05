Türk bayrağına saldıran kadın hastanede gözlem altına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk bayrağına saldıran kadın hastanede gözlem altına alındı

Türk bayrağına saldıran kadın hastanede gözlem altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük'te bir iş yerindeki Türk bayrağını indirmeye çalışan kadın, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle Abant İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te bir iş yerindeki Türk bayrağını indirmeye çalışan kadın, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle Abant İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı.

Ankara Caddesi üzerinde dün Ş.U. isimli kadın, bir iş yerinin tabelasında asılı bulunan Türk bayrağını aşağı doğru çekerek indirmeye çalışmıştı. Bayrağı indirmekte başarısız olduktan sonra olay yerinden ayrılan kadının güvenlik kamerasında görüntülenmesinin ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece Bolu Abant İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatışı yapılmak üzere sevk edildi.

(Rıdvan Bostancı/İHA)

Türk bayrağını indirmek istedi, başarılı olamayınca elindeki kağıdı gösterdi

Türk bayrağını indirmek istedi, başarılı olamayınca elindeki kağıdı gösterdi

 Camdaki Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı

Camdaki Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title