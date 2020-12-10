Türk bayrağı yenisiyle değiştirildi

Korkuteli çevre yolunda bulunan ve bir vatandaş tarafından asılan yıpranmış Türk Bayrağı yenisiyle değiştirildi.

Korkuteli çevre yolunda bulunan ve bir vatandaş tarafından asılan yıpranmış Türk Bayrağı yenisiyle değiştirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Av. Medine Yapılmışev, çevre yolu kavşağında uzun zaman önce bir vatandaş tarafından asılan ancak geçen zaman içinde yıpranan Türk Bayrağını yönetim kurulu üyesi arkadaşları ile birlikte yenisi ile değiştirdi.

Yapılmışev, "Türk insanının bayrak konusundaki hassasiyetini her kes biliyor. Bu nedenle biz de yıpranmış Türk Bayrağını yenisi ile değiştirdik. " dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı