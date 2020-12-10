Türk bayrağı yenisiyle değiştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türk bayrağı yenisiyle değiştirildi

10.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:15
Türk bayrağı yenisiyle değiştirildi

Korkuteli çevre yolunda bulunan ve bir vatandaş tarafından asılan yıpranmış Türk Bayrağı yenisiyle değiştirildi.

Korkuteli çevre yolunda bulunan ve bir vatandaş tarafından asılan yıpranmış Türk Bayrağı yenisiyle değiştirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Av. Medine Yapılmışev, çevre yolu kavşağında uzun zaman önce bir vatandaş tarafından asılan ancak geçen zaman içinde yıpranan Türk Bayrağını yönetim kurulu üyesi arkadaşları ile birlikte yenisi ile değiştirdi.

Yapılmışev, "Türk insanının bayrak konusundaki hassasiyetini her kes biliyor. Bu nedenle biz de yıpranmış Türk Bayrağını yenisi ile değiştirdik. " dedi. - ANTALYA

Türk bayrağı yenisiyle değiştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber | (Bayrağı yakma görüntüleriyle) ZEYTİNBURNU'NDA TÜRK BAYRAĞINI YAKAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber | (Bayrağı yakma görüntüleriyle) ZEYTİNBURNU'NDA TÜRK BAYRAĞINI YAKAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İzmit Belediyesi Güney Türkistan'a 2 bin adet Türk Bayrağı gönderdi
İzmit Belediyesi Güney Türkistan'a 2 bin adet Türk Bayrağı gönderdi
İpe dolanan Türk ve Azerbaycan bayraklarını kamyonun üstüne çıkıp düzeltti
İpe dolanan Türk ve Azerbaycan bayraklarını kamyonun üstüne çıkıp düzeltti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Abdülhamit Gül
Magazin Ezgi Mola Öner Erkan Cemal Hünal Caner Cindoruk
Spor Samatta Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Ankara Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk bayrağı yenisiyle değiştirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 15:20:38. #1.15#
title