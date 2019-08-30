Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle "Zafer Dalışı" yaptılar

30.08.2019 15:44

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir grup dalgıç, 54 metrekarelik Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle "zafer dalışı" gerçekleştirdi.

Kerpe sahilindeki özel bir dalış okulu öncülüğünde Jandarma, Sahil Güvenlik ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerinin de katkılarıyla bir grup dalgıç, 9 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeki Türk bayrağı ve Atatürk posterini bottan alıp daldı. Denizin 8 metre derinliğinde bayrakla posteri açan dalgıçlar, su üstüne çıktıktan sonra sahile yüzdü.

Marşlar eşliğinde vatandaşların da katkılarıyla bayrakla posteri sahile çıkaran dalgıçlar, sembolik olarak Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal'a Türk bayrağını verdi.

"Anlamlı bir etkinlik düzenlendi"

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla güzel ve anlamlı bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Kandıra'nın turizme elverişli bir yapısı bulunduğunu ifade eden Turan, etkinliğin Büyük Zafer'in anılması adına çok önemli olduğunu aktardı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) İl Temsilcisi Celal Kavas da etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini, katılımı her yıl artırmayı planladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA