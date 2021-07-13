Türk Bayrağı'nı çöpe attı "keyfimden yaptım" dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Bayrağı'nı çöpe attı "keyfimden yaptım" dedi

Türk Bayrağı'nı çöpe attı 'keyfimden yaptım' dedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bir iş yerinde asılı olan Türk Bayrağı'nı alıp çöpe atan kadın adliyeye sevk edilirken "Keyfimden yaptım" dedi.

Adana'da bir iş yerinde asılı olan Türk Bayrağı'nı alıp çöpe atan kadın adliyeye sevk edilirken "Keyfimden yaptım" dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk Bayrağı'nı asılı olduğu yerden alıp, çöp kovasına atan kadın, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Bunun üzerine harekete geçen polis, eşkali ve kimliği belirlenen şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlattı. Merkez Çukurova ilçesinde oturduğu tespit edilen şüpheli Merve D., Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Merve D.'nin, ifadesini savcılıkta vermeyi talep ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi'ne götürülen kadın, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çok mutluydum, keyfimden yaptım. Şerefinize. Çok keyifliydi, size anlatamam. Beni araştırırsanız, destan yazarsınız" ifadelerini kullandı.

Sağlık kontrolünün ardından Merve D. adliyeye sevk edildi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bisikleti çalınan çocuk gözyaşları içinde hırsıza sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar
Bisikleti çalınan çocuk gözyaşları içinde hırsıza sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar
Balkonda hunharca köpeğini tekmeleyen caniye, bin lira para cezası kesildi
Balkonda hunharca köpeğini tekmeleyen caniye, bin lira para cezası kesildi
Sokak ortasında kanlı kavga! Boynundan bıçaklanan kadın, canını bir eve sığınarak kurtardı
Sokak ortasında kanlı kavga! Boynundan bıçaklanan kadın, canını bir eve sığınarak kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Sezen Aksu Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Alper Yılmaz Sergen Yalçın Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türk Bayrağı'nı çöpe attı "keyfimden yaptım" dedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 14:09:06. #1.15#

title