Türk bayrağı isteyen 13 yaşındaki kıza polisten sürpriz
Sivrice ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Elif Deniz Uğurlu'nun Türk bayrağı talebini polis ekipleri karşıladı.
23.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:56
Sivrice ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Elif Deniz Uğurlu'nun Türk bayrağı talebini polis ekipleri karşıladı.
Kültür Mahallesinde yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Elif Deniz Uğurlu 155'i arayarak Türk bayrağının olmadığının söyledi.
Bunun üzerine polis ekibi Uğurlu'yu evinde siyaret ederek Türk bayrağı verdi.
Kaynak: AA