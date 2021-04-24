TÜRK BAYRAĞI İÇİN TEHLİKELİ TIRMANIŞ
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TÜRK BAYRAĞI İÇİN TEHLİKELİ TIRMANIŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YOZGAT'ta Yavuz Selim İlkokulu'nun 2'nci katındaki pencereye asılan, ancak rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağı, pencere korkuluklarına tırmanan lise öğrencileri tarafından düzeltildi.

YOZGAT'ta Yavuz Selim İlkokulu'nun 2'nci katındaki pencereye asılan, ancak rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağı, pencere korkuluklarına tırmanan lise öğrencileri tarafından düzeltildi.

Yozgat'ta lise öğrencilerinin, okulun dış cephesinde katlanmış Türk bayrağını düzeltmeye çalıştığı anlar, kameraya yansıdı. Yavuz Selim İlkokulu'nun 2'nci katındaki pencerede asılı bulunan Türk bayrağının, rüzgar nedeniyle katlandığını gören lise öğrencileri, düzeltmek için büyük çaba sarfetti. Okulun alt kat pencere demirlerine tırmanan öğrencilerden Doğuhan Çanakçı, önce bir arkadaşını omzuna alarak yaklaşık 6 metre yükseklikteki bayrağı düzeltmeye çalıştı. Arkadaşı yukarı tırmanamayınca, Çanakçı, diğer arkadaşı Hüseyin Ünal'ı omzuna alarak kaldırdı. Ünal, uzanarak bayrağı düzettikten sonra indi.

Okulun kapalı olması nedeniyle öğrencilerin bu tehlikeli tırmanışı gerçekleştirdiği öğrenildi.

TÜRK BAYRAĞI İÇİN TEHLİKELİ TIRMANIŞ
TÜRK BAYRAĞI İÇİN TEHLİKELİ TIRMANIŞ
TÜRK BAYRAĞI İÇİN TEHLİKELİ TIRMANIŞ
TÜRK BAYRAĞI İÇİN TEHLİKELİ TIRMANIŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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