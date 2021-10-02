Türk basketbolunun duayenlerinden Nur Germen, Bodrum'da toprağa verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk basketbolunun duayenlerinden Nur Germen, Bodrum'da toprağa verildi

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Türk basketbolunun duayenlerinden Nur Germen'in cenazesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde defnedildi.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Türk basketbolunun duayenlerinden Nur Germen'in cenazesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde defnedildi.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu Bodrum ilçesinde 73 yaşında hayatını kaybeden milli takımın eski sporcusu ve antrenörlerinden Nur Germen için Bitez Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Germen'in ailesi, yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, Germen'in Türk basketbol camiasına önemli katkılarda bulunan birisi olduğunu söyledi.

Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunan Onan, "Çok değerli bir basketbol adamını kaybettik. Onun yetiştirdiği oyuncular, hizmet ettiği kulüpler, şu anda halen basketbolu götürmeye çalışıyor. Böyle değerli abimizi kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı bulunan Germen'in tabutu, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra, cenaze mahalle mezarlığına defnedildi.

Germen, antrenörlük kariyerinde, 1984-85 sezonunda başına geçtiği Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nı 15 yıl aranın ardından şampiyonluğa taşımıştı.

Türk basketbolunun duayenlerinden Nur Germen, Bodrum'da toprağa verildi

Türk basketbolunun duayenlerinden Nur Germen, Bodrum'da toprağa verildi

Türk basketbolunun duayenlerinden Nur Germen, Bodrum'da toprağa verildi

Türk basketbolunun duayenlerinden Nur Germen, Bodrum'da toprağa verildi

Türk basketbolunun duayenlerinden Nur Germen, Bodrum'da toprağa verildi
AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
Kuru yük gemisi balık çiftliği havuzlarına çarptı; 20 milyon lira zarar oluştu

Kuru yük gemisi balık çiftliği havuzlarına çarptı; 20 milyon lira zarar oluştu

 KURU YÜK GEMİSİ BALIK ÇİFTLİĞİ HAVUZLARINA ÇARPTI, ZARAR 20 MİLYON LİRA

KURU YÜK GEMİSİ BALIK ÇİFTLİĞİ HAVUZLARINA ÇARPTI, ZARAR 20 MİLYON LİRA
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek Şafak Sezer Gülşen
Spor Gökhan Töre Hikmet Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Meral Akşener Tahir Büyükakın Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türk basketbolunun duayenlerinden Nur Germen, Bodrum'da toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 18:54:36. #1.12#