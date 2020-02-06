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Türk basketbolunun acı kaybı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve birçok kulüpte üst düzey görev yapan spor adamı Nur Gencer hayatını kaybetti.

06.02.2020 22:50 | Son Güncelleme: 06.02.2020 22:50
Türk basketbolunun acı kaybı

Federasyonu (TBF) ve birçok kulüpte üst düzey görev yapan adamı Nur Gencer hayatını kaybetti.

TBF Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk basketbolunun efsane ismi, değerli ağabeyim Nur Gencer'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm basketbol camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bir dönem TBF'de genel koordinatörlük ve genel sekreterlik görevlerini yürüten Gencer, Türk basketbolunun önemli kulüplerinde de idareci olarak hizmet verdi. 72 yaşında hayatını kaybeden Gencer, ayrıca FIBA Teknik Komiseri ve FIBA Uluslararası Organizasyon Komitesi Üyesi olarak da görev yaptı.

Kaynak: AA
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