Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Toplamı Nisan'da Yüzde 5,5 Arttı

Türk bankacılık sektörünün Nisan 2018 dönemi net karı 18 milyar 832 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2018 Nisan dönemi Türk bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı. Bankalar tarafından kurumuma raporlanan verilere göre; Nisan 2018 döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 436 milyar 199 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2017 yılsonuna göre 178 milyon 357 milyon TL (yüzde 5,5) arttı. Nisan 2018 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 240 milyon 11 milyon TL, menkul değerler 406 milyon 412 milyon TL oldu. 2017 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 5,5, krediler yüzde 6,8 oranında ve menkul değerler toplamı yüzde 1,2 oranında arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,9 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2017 yılsonuna göre yüzde 6,6 artışla 1 trilyon 823 milyar 438 milyon TL oldu. 2017 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 6 artışla 380 milyar 731 milyon TL olurken, Nisan 2018 döneminde sektörün dönem net karı 18 milyar 832 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,4 seviyesinde bulundu. - İSTANBUL