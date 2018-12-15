Türk Balının En Büyük Müdavimi Arap Emirleri

Türkiye'nin premium ham bal ve arı ürünleri üreticisi olarak sektörde yaklaşık 35 yıldır faaliyet gösteren Etabal'ın ürettiği özel karışım kürleri Arap emirlerin sofralarından eksik olmuyor.

Bal üretiminin önemli aktörlerinden olan Türkiye, endemik bitki çeşitliliği ve coğrafi koşulları sebebiyle dünyanın en değerli bal üretimini gerçekleşiyor. Şifa ve lezzet açısından yüksek değerlere sahip olan Türk balı, dünya sofralarının vazgeçilmezi olurken kültürel lezzetlerimiz arasında hızla önemi artan besinler arasında gösteriliyor. Türkiye'nin sahip olduğu iklim koşulları; çiçek balı, narenciye balı, kestane balı, dağ balı, çam balı gibi farklı bal çeşitlerinin üretilmesine olanak sağlıyor. Arap Yarımadası'nda coğrafi koşullar sebebiyle yalnızca sedir balının üretilmesi ise, Arapların Türk balına olan ilgisini arttırıyor.

"EMİRLER HAM BALINI ÖZEL UÇAĞI İLE ALDIRTIYOR"

Türkiye'nin önemli bal ve arı ürünleri üreticisi olan Etabal'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, "Özellikle son yıllarda yaşanan Arap turizmi balımıza olan ilgiyi ciddi anlamda arttırdı. Hem Arap dünyasından gelen yurt dışı siparişleri hem de özellikle sırf bizim balımızı yemek için gelen Arap sayısı oldukça fazla. Arap coğrafyasından yoğun talep alıyoruz. Bazı emirler bizzat özel uçağı ile bizden bal veya polen, arı sütü, propolis karışım kürünü aldırtıyor. Bu ülkemiz açısından gurur verici bir gelişme" açıklamasında bulundu.

"SATIŞLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ARAPLARA"

Arapların, yoğun talebi olduğunu belirten Aksoy, "Ülkemizin dört mevsimi yaşaması, endemik bitki çeşidi ve rakımı yüksek bölgelerin olması, farklı türlerde bal üretmemizi sağlıyor. Türkiye, bal üretimi konusunda Çin'in ardından ikinci sırada. Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirliği başta olmak üzere Cezayir, Bahreyn, Mısır, Fas, Umman, Ürdün, Filistin, İranlılar yer alıyor. Aralarında Arap emirlerinin de bulunduğu, Ortadoğu'nun ileri gelen zengin iş adamları ve sanatçılar da var. Satışlarımızın yüzde 90 gibi çok ciddi bir oranı Araplara yönelik. Ham bal, arı sütü, polen ve propolis karışımımız Arap müşterilerimiz tarafından oldukça beğeniliyor" ifadelerini kullandı.