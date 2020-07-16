Türk babanın darp edilme anı Ukraynalı milletvekilini duygulandırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk babanın darp edilme anı Ukraynalı milletvekilini duygulandırdı

Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekili Ludmila Marçenko, Ukrayna'da darp edilen Türk baba Tayfun Mustafaoğlu'na yardım etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Türk babanın darp edilme anı Ukraynalı milletvekilini duygulandırdı
16.07.2020 11:25 | Son Güncelleme: 16.07.2020 11:41

Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekili Ludmila Marçenko, Ukrayna'da darp edilen Türk baba Tayfun Mustafaoğlu'na yardım etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekili, iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Milletvekili Ludmila Marçenko Türk baba Tayfun Mustafaoğlu'nun (37) çocuğunu görmek için geldiği Ukrayna'da kimliği belirsiz kişilerce darp edilmesiyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na  konuştu.

TÜRK BABANIN DARP EDİLDİĞİ GÖRÜNTÜLER DUYGULANDIRDI

Türk baba Tayfun Mustafaoğlu'nun (37) çocuğunu görmek için geldiği Ukrayna'da kimliği belirsiz kişilerce darp edildiği görüntüleri izlerken duygulanan Marçenko, "Bu görüntülerden dolayı acı duydum. Çocuğun, annenin, babanın gözlerini görmek acı verici. Bu konuyla bizzat ilgilenmeye, yardım etmeye hazırım" dedi.

'ÇOCUKLAR MAĞDUR OLMAMALI'

Dağılmış ailelerde anne veya babasından uzaklaştırılan çocukların mağduriyet yaşamaması gerektiğinin altını çizen Ukraynalı milletvekili, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin de bu  gibi durumlarda devreye girdiğini ve mağduriyet yaşayan kişilerle yakından ilgilendiğini vurguladı. Marçenko, Ukrayna'da önceki yıllarda, anlaşmazlık yaşayan ailelerde çocuğun velayetinin her zaman anneye verildiğine ancak yapılan son yasal düzenlemelerin ardından ebeveynlerin eşit haklara sahip olduğuna dikkat çekti.

'SORUN DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜLMELİ'

Marçenko'nun danışmanı, Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkan Yardımcısı Rasim Bekmezci de yaptığı açıklamada, "Milletvekili Hanım ile bu konuyu görüştük. Biraz önce de belirttiği gibi, bu konuyla şahsen ilgileneceğini söyledi. Ben de Türk babalarla kontağı konusunda kendisine yardımcı olacağım" dedi. Bu tür sorunlarda anneyi ve babayı dinlemek gerektiğini belirten Bekmezci, "Konuyu diyalog yoluyla halletmek çok önemli. Çünkü çocuklar arada kalıyor, psikolojik olarak zarar görüyor. Daha önce de bir Türk babayı ve çocuğun babaannesini Ukrayna'da başka bir şehirde polis merkezinden dışarı atmışlardı. Onlar da eylem yapmışlardı. Cumhurbaşkanımız, Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'ye de konuyu iletmişti. Hukuki yolu izlemekte fayda var" ifadelerinde bulundu.

TÜRK BABA DHA ARACILIĞI İLE YARDIM İSTEMİŞTİ

Eşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna'ya gelen Tayfun Mustafaoğlu (37), kimliği belirsiz kişilerden şiddet görmüştü. Mustafaoğlu'nun boğazını sıkan ve kollarını tutan şahıslar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla babanın elinden almıştı. Mustafaoğlu, Demirören Haber Ajansı aracılığıyla yetkililere yardım çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası 3. Sayfa
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada Magazin
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü Dünya
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı Magazin
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği Politika
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
Galatasaray ile takım kaptamı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Galatasaray ile takım kaptamı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya için işbirliği protokolü imzalandı
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya için işbirliği protokolü imzalandı
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
Yaşlı kadınları kendine hedef seçen sapık, 4 gün süren titiz çalışma sonrası yakalandı
Yaşlı kadınları kendine hedef seçen sapık, 4 gün süren titiz çalışma sonrası yakalandı
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Hakan Çalhanoğlu, 1 gol ve 2 asistle oynadığı maçta Milan'ı galibiyete taşıdı
Hakan Çalhanoğlu, 1 gol ve 2 asistle oynadığı maçta Milan'ı galibiyete taşıdı
13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı, Şırnak sokaklara döküldü
13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı, Şırnak sokaklara döküldü
Koronavirüs bitmiyor! Vaka sayıları artınca 16 ülke yasakları geri getirdi
Koronavirüs bitmiyor! Vaka sayıları artınca 16 ülke yasakları geri getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Celal Adan Hulusi Akar Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Özkan Uğur Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Adem Büyük Ünal Karaman Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Darbe Şehit Twitter Ayasofya
Şu an buradasınız: Türk babanın darp edilme anı Ukraynalı milletvekilini duygulandırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 12:21:49. #1.15#
title