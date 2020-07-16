HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Türk ayakkabısı sanal fuarla dünyaya açılacak

Türk ayakkabı sektörü, 25-27 Ağustos'ta düzenlenecek Uluslararası Dijital Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD) ile küresel arenada vitrine çıkacak.

Türk ayakkabısı sanal fuarla dünyaya açılacak
16.07.2020 10:27 | Son Güncelleme: 16.07.2020 11:02

Türk ayakkabı sektörü, 25-27 Ağustos'ta düzenlenecek Uluslararası Dijital Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD) ile küresel arenada vitrine çıkacak.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından yapılan açıklamaya göre, iç pazardaki hareketliliğin ardından haziranda yüzde 52 artışla ihracatta da toparlanmaya başlayan ayakkabı sektörü, sanal fuarla dünyaya açılacak.

TASD tarafından 25-27 Ağustos'ta düzenlenecek Dijital AYMOD, Türk tedarikçiler ile 50 ülkeden 1.600 yabancı alıcıyı bir araya getirecek.

İhracata ivme kazandırmak, mevcut pazarları derinleştirmek ve pazar çeşitliliği sağlamak amacıyla düzenlenen fuar, Türk ayakkabı sanayisinin gücünü bir kez daha ortaya koyacak.

"Ayakkabıdaki toparlanma hızı fuarla artacak"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TASD Başkanı Abdulsabur Endican, ayakkabı sektörünün, ihracatını ocakta yüzde 17,5 artırarak yeni yıla başladığını belirterek, şubatta da artışın sürdüğünü bildirdi.

Geçen yılı 932 milyon dolar ihracatla kapatan ayakkabı sektörünün salgının zirve yaptığı mart-mayıs döneminde ciddi kayıp yaşadığını anımsatan Endican, ancak haziranda toparlanmanın başladığını aktardı.

Endican, haziranda iç pazardaki canlanmanın ardından ihracatta yüzde 52'lik artış yakaladıklarını belirterek, "Bu artış ivmesini sürdürmek amacıyla pandemi döneminde öne sanal fuarlara odaklandık. Bu kapsamda ağustosta tedarikçilerimiz ile yabancı alıcıları online ortamda buluşturacak, yeni ürünlerimizi tanıtacağız. Fuar sayesinde hem pazarlarımızı çeşitlendirmek hem de salgın sürecinde ihracatta yaşadığımız kaybı telafi etmeyi amaçlıyoruz. Seneyi, geçen yıl ile paralel bir rakamla kapatmayı istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye dijital imkanları kullanarak AB ve ABD'nin tedarik merkezi olacak"

Abdulsabur Endican, salgın sürecinde özellikle AB ülkeleri ile ABD'nin tedarik zincirinde sıkıntılar yaşadığını, tek bir pazara bağımlı olmanın olumsuzluklarıyla karşı karşıya kaldıklarını bildirdi.

Türkiye'nin AB ve ABD için önemli bir tedarik merkezi olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Endican, ekonomik ve hızlı üretim, Avrupa ülkelerine yakınlığı, güçlü ulaşım ve lojistik ağı gibi özelliklerinin Türkiye'yi ön plana çıkardığını ifade etti.

Endican, ülkelerin, tek pazara bağımlı olmak istememesinin ve alternatif tedarik merkezi aramasının Türkiye için büyük avantaj olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artık yeni çağa ayak uyduran şirketler faaliyetlerini sürdürebilecek. Ayakta kalmak, başarılı olmak, cirosunu artırmak, daha çok kişiyi istihdam etmek ve ülkeye katma değer sağlamak isteyen şirketler teknolojiye ve dijitale ayak uydurmak zorunda. Biz de bu gerçekten yola çıkarak sanal fuar düzenliyoruz. Fuar sayesinde şirketlerimiz uluslararası arenada boy gösterecek. Fiziki fuarlarımız elbette devam edecek ancak sanal etkinliklerimizi de sürdürmeyi istiyoruz. Çünkü bu sayede dünyanın neresinde olursa olsun tüm alıcılar Türk tedarikçilerle bir araya gelebilecek."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı 3. Sayfa
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada Magazin
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 3. Sayfa
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle...
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu Magazin
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 3. Sayfa
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit...
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
Türkiye'nin üretimde dünya lideri olduğu kiraz, ihracat rekoruna koşuyor
Türkiye'nin üretimde dünya lideri olduğu kiraz, ihracat rekoruna koşuyor
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 'Opsiyonlanma' oyununa sakın kanmayın
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! "Opsiyonlanma" oyununa sakın kanmayın
Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı
Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı
Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu
Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu
Galatasaray ile takım kaptamı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Galatasaray ile takım kaptamı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Koronavirüs bitmiyor! Vaka sayıları artınca 16 ülke yasakları geri getirdi
Koronavirüs bitmiyor! Vaka sayıları artınca 16 ülke yasakları geri getirdi
Cenazeye katılmama nedeniyle aralarında husumet bulunan aileler birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı
Cenazeye katılmama nedeniyle aralarında husumet bulunan aileler birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı, Şırnak sokaklara döküldü
13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı, Şırnak sokaklara döküldü
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı
Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı
Hakan Çalhanoğlu, 1 gol ve 2 asistle oynadığı maçta Milan'ı galibiyete taşıdı
Hakan Çalhanoğlu, 1 gol ve 2 asistle oynadığı maçta Milan'ı galibiyete taşıdı
Eski Galatasaraylı Emre Çolak, Süper Lig ekiplerinin takibinde
Eski Galatasaraylı Emre Çolak, Süper Lig ekiplerinin takibinde
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Hüseyin Filiz Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Dilan Çıtak Tuğba Özerk Tuvana Türkay
Spor Ali Şansalan Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Darbe Şehit Asker Twitter
Şu an buradasınız: Türk ayakkabısı sanal fuarla dünyaya açılacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 11:02:14. #1.14#
title