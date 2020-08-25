HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Türk ayakkabısı 92 ülkeden alıcılar için online fuarla görücüye çıktı

Online gerçekleştirilen Uluslararası Dijital Ayakkabı Moda Fuarı'nda konuşan Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 2010'da 396 milyon dolar olan ayakkabı ihracatının 932 milyon dolara çıkmasının gurur verici gelişme olduğunu söyledi.

Türk ayakkabısı 92 ülkeden alıcılar için online fuarla görücüye çıktı
25.08.2020 14:15 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:19

Online gerçekleştirilen Uluslararası Dijital Ayakkabı Moda Fuarı'nda konuşan Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 2010'da 396 milyon dolar olan ayakkabı ihracatının 932 milyon dolara çıkmasının gurur verici gelişme olduğunu söyledi.

Türk ayakkabısını küresel arenada vitrine çıkartan Uluslararası Dijital Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD) online olarak başladı. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından düzenlenen Dijital AYMOD, Türk tedarikçiler ile 92 ülkeden 1600'den fazla alıcıyı ağırlıyor. İhracata ivme kazandırmak, mevcut pazarları derinleştirmek ve pazar çeşitliliği sağlamak amacıyla düzenlenen fuar 27 Ağustos'a kadar sürecek. Fuar için düzenlenen online açılış töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, ayakkabı sektörünün ihracatını geçen yıl, 2018'e göre yüzde 5 artırarak 932 milyon dolara çıkardığını söyledi.

Açılışa ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican ve sektör temsilcileri katıldı.

2010'lu yıllarda ithalatın 990 milyon doları bulduğunu, o yıllarda Türkiye'nin bu alanda net ithalatçı konumunda olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Turagay, "2010'da 396 milyon dolar olan ihracatımızı 932 milyon dolara çıkartmışız. Bu gurur verici ve bizi memnun edici bir gelişme. Ama sonuç itibarıyla biz henüz dünyada arzu edilen noktaya ulaşmış değiliz" dedi.

1 Ocak - 23 Ağustos arasında 521,5 milyon dolarlık ayakkabı ihracatı yapıldığını dile getiren Bakan Yardımcısı Turagay, "Sektörün bu yılki hedefi 1,2 milyar dolarla kapatmaktı, 2023 hedefi ise 2 milyar dolara ulaşmaktı. Bunlar ulaşılabilecek hedefler" diye konuştu.

Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşması için sanal fuarların önemli olduğunu da vurgulayan Bakan Yardımcısı Turagay, "Ayakkabı sektörümüzü, deri sektörümüzü özellikle tebrik etmek istiyorum. Çünkü bugüne kadar gerçekleştirilen 4 sanal fuardan ikisi aslında ayakkabıyla ilgili sanal fuardı. Bu sanal fuarlarda baktığınız zaman oldukça yüksek miktarda katılım gerçekleşti, 26 bin 600 firma bu fuarları ziyaret etti. Demek ki bu potansiyeli kesinlikle değerlendirmeliyiz. Sanal fuarlarımızı düzenlemeye devam edeceğiz ama inşallah eylül ayından itibaren normal fiziki fuarlara da başlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

"En çok ihracatı Rusya'ya yapıyoruz"

İsmail Gülle, bu dönemde oturup beklemek yerine işleri dijital ortama taşıdıklarını, son dönemde 1000'i aşkın online toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu süreçte hayata geçirdikleri sanal ticaret heyetleri ve online etkinliklerden bahseden Gülle, dün açılışını gerçekleştirdikleri Almanya Sanal Ticaret Heyeti'nin devam ettiğini anlattı.

Ayakkabı sektöründeki birçok ürünü kapsayan 64 numaralı fasılda firmaların son 10 yılda ihracatlarını yaklaşık 2,5 kat artırdığını vurgulayan Gülle, "Pandemi dönemindeyse, küresel ticaretteki tüm olumsuz koşullara rağmen ayakkabı sektöründe ilk yedi ayda yarım milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Özellikle Haziran ayında normalleşmeyle gelen yüzde 51'lik artışla ayakkabı ihracatımız artış trendine girdi. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelere baktığımızda, Rusya ilk sırada yer alırken, onu Almanya, Irak, İspanya takip ediyor. Haziran ayında; spor ayakkabı ihracatımız 11 katına, kösele ayakkabı 4 katına, deri ayakkabıda ise 2 katına çıktı. İhracatçılarımızın bu döneminde gösterdikleri olağanüstü gayretlerinin sonucu olarak salgın sonrası dönemde nice fırsatlar yakalayacağımıza şüphe yok" dedi.

"Türkiye ayakkabıda en büyük yedinci üretici"

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, geçen yıl 932 milyon dolarlık ayakakbı ihracatı gerçekleştirildiğini belirterek, "Ayakkabıda, 2018'e göre geçen yıl yüzde 47 artışla 400 milyon dolar dış ticaret fazlası verdik. Son zamanlardaki üstün başarısıyla ayakkabı sektörü dış ticaret fazlası vermeye devam ediyor.Türkiye yıllık 500 milyon çift üretimle bu alanda dünyanın en büyük 7'inci üreticisi. Türkiye, bu alanda sahip olduğu üretim gücünü ihracata daha fazla yansıtması gerekir. Yıla rekorlar kırarak başlayan ayakkabı ihracatı pandemi nedeniyle sekteye uğradı. ikinci dalga yaşanmaması halinde çok önemli rakamlara ulaşılabiliriz" diye konuştu.

"Fuarla ihracatımızı artıracağız"

Açılışta konuşan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle hayatın birçok alanında değişiklikler yaşandığını söyledi.

Dijitalleşmenin bu dönemde önem kazandığını dile getiren Endican, şirketlerin başarılı olması, istihdamını ve cirosunu artırması için teknolojiye ayak uydurmanın öneminden bahsetti.

Endican, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz de TASD olarak bu gerçekten yola çıktık ve sektörümüzün en geniş katılımlı dijital fuarını düzenliyoruz. Bu fuar sayesinde fiziki engelleri kaldırarak, üreticilerimizin uluslararası arenada boy göstermesini ve ihracatımızın artmasını amaçlıyoruz. AB ve ABD için önemli bir tedarik merkezi olma yolunda ilerliyoruz. Bu bilinçle daha çok çalışıyoruz. Üretim gücümüz ve özellikle coğrafi konumumuz bizi ön plana çıkarmaktadır. Ülkelerin tek pazara bağımlı olmak istememesinin ve alternatif tedarik ülkeleri aramasının Türkiye için büyük avantaj olduğunu biliyor ve bu sorumluluğu taşıyoruz. Fiziki fuarlarımız elbette devam edecek fakat sanal organizasyonlarımızı da sürdürmeyi istiyoruz". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Magazin
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı 3. Sayfa
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu 3. Sayfa
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu 3. Sayfa
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,5 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,5 liradan işlem görüyor
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi 3. Sayfa
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Koronavirüse yakalandığı söylenen Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan açıklama geldi
Koronavirüse yakalandığı söylenen Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan açıklama geldi
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Elmadaki verim ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor
Elmadaki verim ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Çifte cinayet zanlısının kan donduran görüntüleri ortaya çıktı: Ardımda bir tabur leş bırakacağım
Çifte cinayet zanlısının kan donduran görüntüleri ortaya çıktı: Ardımda bir tabur leş bırakacağım
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
Beşiktaş Başkanı Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ozan Tufan'ı istedi
Beşiktaş Başkanı Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ozan Tufan'ı istedi
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
Köpekten korkan kadın sürücü, fren yerine gaza basınca 5 metreden aşağı uçtu
Köpekten korkan kadın sürücü, fren yerine gaza basınca 5 metreden aşağı uçtu
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Ücretsiz otopark ve toplu taşıma uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı
İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Ücretsiz otopark ve toplu taşıma uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko Adil Karaismailoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Demet Akalın Burak Özçivit Murat Dalkılıç
Spor Sinan Gümüş Metin Oktay Eddie Newton Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel Kaza Yangın Ankara
Şu an buradasınız: Türk ayakkabısı 92 ülkeden alıcılar için online fuarla görücüye çıktı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 14:19:37. #1.15#
title