Türk avukatlar Brüksel'de konuştu: Türkiye'de adil yargılama istiyoruz

Belçika'nın Başkenti Brüksel'de "Darbe girişiminin üçüncü yılında Türkiye'de avukatlık yapmanın riskleri" başlıklı iki ayrı panel düzenlendi. Uluslararası Af Örgütü ve Belçikalı Frankofon avukatların (Avocat.be) davetleri üzerine gerçekleşen panellere Türkiye'de avukatlık yapan Nurcan Kaya ve Berrak Çağlar katıldı. Çok sayıda Belçikalı avukatın ve milletvekillerinin yanı sıra Türkiye'de duruşmaları izleyen ve bu konuda rapor hazırlığı içerisinde olan Belçikalı avukat Sybille Gioe de izlenimlerini aktardı.

"500'ün üzerinde avukat tutuklu"

Panelde konuşan görme engelle avukat Berrak Çağlar ve avukat Nurcan Kaya Türkiye'de avukatlara yönelik çok büyük bir baskı olduğunu, bu baskının azaltılması gerektiğini belirtti. 500'ün üzerinde avukatın demir parmaklıklar arkasında olduğunu söyleyen Çağlar ve Kaya uluslararası hukuk bürolarının bundan haberdar olmasının önemine vurgu yaptılar. Adil yargılama talep ettiklerini ve büyük bir tehditle karşı karşıya olduklarını belirten Berrak Çağlar "Her an evimiz sabaha karşı basılabilir, kapılarımız kırılabilir, bütün bilgisayarlarımıza, dosyalarımıza el konulabilir, uzun süre gözaltında kalabiliriz, tutuklanabiliriz, cezalar alabiliriz. Bizim de bunu yaşamayacağımızın hiçbir garantisi yok. Ama bu durum mücadele etmemize engel değil. Hukukçuların mücadelesi devam ediyor çünkü biz avukatız." dedi. Nurcan Kaya ise "Avukatlar hak ihlalleri ile mücadele ettikleri için, hak ihlallerinin mağdurlarını savundukları için bir sürü problemle karşı karşıya kalıyorlar. Meslek güvenliği yok. Avukatları koruyan bir barolar başkanı dahi yok." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle