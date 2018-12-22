Türk Avukata 'Wehrmacht'tan İkinci Tehdit Mektubu

AVUKAT Kaplan, çarşamba günü mail adresine gönderilen tehdit içerikli e-posta hakkında konuştu. Alman komedyen Jan Böhmermann davasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlığını da üstlenen Kaplan, son gönderilen mailde de ilki gibi Türklere yönelik tehditlerin yer aldığını söyledi. Son yıllarda üstlendiği davalar nedeniyle sık sık rahatsız edici mektup ya da mesajlar aldığını ancak şimdiye kadar suç duyurusunda bulunmadığını ifade eden Kaplan, son gelen elektronik postaların çok farklı olduklarını, daha agresif ve tehdit edici içeriğinin olduğunu belirtti.

'HÜKÜMET HAREKETE GEÇMELİ'

Nazi Almanya'sı döneminde Alman ordusu için kullanılan 'Wehrmacht' ismiyle açılan bir elektronik posta hesabından ikinci kez benzer tehdit maili aldığını aktaran Kaplan, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz salı günü bu konu basında yer aldı ve çarşamba sabahı erkenden aynı hesaptan yeniden tehdit içerikli mail geldi ve bunu da savcılığa bildirerek soruşturmanın başlatılmasını istedim.Dijital bir dönemde yaşıyoruz. Cep telefonumla nerede bulunursam bulunayım, polis ve savcılık istedikten sonra bunu bulabilirler. Savcılık bunu öğrenmek ve bulmak istediği takdirde araştırıp bulurlar ve gözaltına bile alabilirler. Sadece istemek gerekiyor. Bunun sonuçlanması sadece Almanya'da yaşayan Türkler açısından değil Alman toplumu açısından da önemli. Alman hükümeti Nazilere karşı harekete geçmeli. Öyle bir durumdayız ki, artık biz Almanya'daki polislere bile güvenemiyorsak, o zaman durumumuz gerçekten çok vahim. Askeriye içerisinde Nazilerin olduğu ortaya çıktı. Son haftalarda polis teşkilatında da Nazi örgütleri olduğu ortaya çıkıyor ve bu beni çok rahatsız ediyor."