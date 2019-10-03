03.10.2019 19:10

Türk avukat, uluslararası ticari avukatları İstanbul'da bir araya getirdi

İSTANBUL - Başkanlığını Türk Avukat Umut Metin'nin yaptığı Global Business Lawyers'ın (Küresel Avukatlar Birliği) Konferansı, uluslararası ticari avukatları İstanbul'da bir araya getirdi.

Paris merkezli ve başkanlığını Türk Avukat Umut Metin'in yaptığı Global Business Lawyers'ın Alliance Dünya Konferansı, Dünya'nın farklı ülkelerinde önemli hukuk bürolarının ortakları olan ticari avukatlar İstanbul'da bir araya geldi. Bu haliyle Türk bir avukatın küresel bir hukuk kurumuna liderlik yapmasının yeni küresel bir başarı olduğu belirtildi. Konferansın Türkiye'ye yatırımcı ilgisi ve küresel ticaret engellerinin aşılması için fayda sağladığı, Türkiye'nin küresel ticaretteki konum ve algısına olumlu katkı sağladığı aktarıldı.

"Amacımız, hukuk hizmetini dünyada sınır olmadan yaymak"

Konferansın önemine değinen Av. Umut Metin, "Konferans, Paris merkezli GBL'in dünyada düzenlediği 6'ncı konferans oluyor. Konferansın amacı dünyada ticaretin önünü açmak ve ticareti daha mümkün kılmak. Özellikle ülkemize ek yatırımlar getirilmesini sağlamak. Bizim 7 tane yönetim kurulu üyemiz var. 7'si de farklı ülkelerden hukuk büroların ortakları ve sahipleri. Amacımız, hukuk hizmetini dünyada sınır olmadan yaymak. Bu uğurda ciddi bir çalışma yapıyoruz. Oldukça iyi çıkarttığımız işler var. Daha da yapacağımız güzel işler de olacak. GBL'in başında bulunmaktan gurur duyuyorum. Dünya'da Türklerin hangi alanda olursa olsun önderlik alması tüm ülke açsından gurur verici. Ben bu tür örneklerin artmasını diliyorum. Belki ilk örnek olduk ama bundan sonraki örnekler beni çok mutlu edecektir" dedi.

"Türkiye açsından böyle uluslararası bir toplantının oldukça fayda sağlayacağından eminim"

Konferansa katılımları değerlendiren Av. Metin, "Burada bulunan misafirlerimiz, 50'den fazla ülkeden gelen ve kendi ülkelerindeki en saygın hukuk bürolarının ortaklarıdır. Çok önemli şirketlere ve firmalara hukuk hizmeti sunuyorlar. Bu hukuk büroları müvekkillerini yani hizmet verdiği kitleyi yatırım açısından ülkemize yönlendirmesi çok mümkün. O yüzden ben, Türkiye açsından böyle uluslararası bir toplantının oldukça fayda sağlayacağından eminim. Konferansımıza neredeyse Avrupa'nın tamamından, ABD'den, Afrika'nın bir takım ülkelerinden, Ortadoğu'dan, Rusya'dan ve birçok ülkeden ciddi sayıda katılım var. Katılımcılar, İstanbul'dan ciddi olarak etkilenmiş durumdalar. Bence şehirle birlikte Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ve Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar'ın konuşmalarından sonra müvekkillerine Türkiye'ye yatırım açısı bakımından etkili sunum yapacaklardır" diye konuştu.

Konferansa Adalet Bakanlığı'nın ilgisine vurgu yapan Avukat Metin, "Adelet Bakanlığı, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ve Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar'ın burada bizzat konuşma yapmasıyla konferansımıza duyarsız kalmadığını göstermiştir. Özellikle memnuniyetlerini belirttiler. Bakanımızın da konferanstan bilgisi var. Yoğunluğu nedeniyle katılamadı. Adalet Bakanlığı'nın duyarsız kalmaması, bence yaptığımız işin anlam ve öneminin devletimiz açısından fark edilmesi gayet önemli" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA