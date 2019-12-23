23.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:08

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen Türk Atletizmi Gelişim Vizyonu Toplantısı İstanbul'da başladı.

Bahçelievler'de bir otelde gerçekleştirilen toplantıya TAF Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama ile Türkiye Atletizm Ligi'nde yer alan kulüplerin temsilcileri katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Fatih Çintimar, Türk atletizminin dünyada çok ciddi noktalara geldiğini belirterek, "2019'da 102 rekor kırdık. Bunların 3'ü Avrupa'da yılın en iyi derecesi ve biri Avrupa rekoru. Kırılan Türkiye rekorları da çok küçük değil. Avrupa'da 20 Yaş Altı'nda en iyi ülkelerden biriyiz. Madalya sıralamasında da bu yıl 4. durumdayız. Bunu daha da yukarı nasıl taşırızın çabası içindeyiz." ifadelerini kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları için şu ana kadar alınan kota sayısının 11'inin atletizmde olduğunu vurgulayan Çintimar, "Amatör düşünceyle çalışıyor olsak da Türkiye'nin spordaki lokomotifi bu. Biz de Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun dağıttığı paydan faydalanmak istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın vermiş olduğu destekten payımızı almak istiyoruz. Bugüne kadar bunlar bireysel yapılmış. Türkiye'de atletizmin isteyen pozisyondan, sponsorlarla hareket eden, birlikteliği ve stratejisi olabilen bir yapıya kavuşması için bir adım attık. 2020'de bu toplantının daha büyüğünü yapacağız. Bu toplantıdan çıkan sonuçlarla altyapı oluşturma adına bakanlık, sponsorluk ve kulüplerle bunu genişletebilmek için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Neşe Gündoğan: "Öz kaynaklarımızla atletizme destek oluyoruz"

TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, atletizmde sürdürülebilir başarıların yakalanması için işbirliği yapmaları gerektiğini aktardı.

Türk Atletizmi Gelişim Vizyonu Toplantısı'nın önemine dikkati çeken Gündoğan, "Kulüplerimizin Türk sporunun kaynağı haline gelmesi için hepimizin işbirliği yapması lazım. Bu toplantı çok önemli. TMOK olarak böyle bir organizasyonun yapılmasını, kulüplerimizin güçlenmesini ve daha iyi yönetilmesini çok önemsiyoruz. Kendi öz kaynaklarımızla atletizme destek oluyoruz. Toplantının hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Cemil Bağlama: "İstanbul, atletizmde fakir bir görüntü arz ediyor"

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama, İstanbul'un atletizmde yeterli ivmede olmadığını belirtti.

Dünyada futbol dışındaki federasyonların varlığının yadsınamaz bir gerçeklik olduğunu ifade eden Bağlama, "İstanbul, atletizmde hakikaten fakir bir görüntü arz ediyor. Yıllardır sürüncemede kalan Ekrem Koçak Atletizm Pisti'ni aşağı yukarı bitirdik. 2020'nin ilk çeyreğinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışını yapacağız. Bu toplantının Türk atletizmine faydalar getirmesini diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

İki gün sürecek toplantıda kulüplerin mali ve idari sorunlarından altyapı çalışmalarına kadar birçok başlık, konunun uzmanlarınca ele alınacak.

Toplantıda "Kulüplerin idari, mali ve sportif yapılanması", "Türkiye Atletizm Federasyonu ile kulüplerin yarınlarının planlanması ve vizyonları" ve "Stratejik planlama, kulüplerin ve federasyonun stratejik planları" olmak üzere 3 çalışma grubu yer alacak. İki gün boyunca yapılacak 3 oturumun ardından raporlar hazırlanacak. Son olarak Türk atletizminin vizyonuna dair sonuç bildirgesi yayımlanacak.

Kaynak: AA