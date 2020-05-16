Türk Astronomi Derneği Başkanı Küçük: 'Uluslararası Işık Günü' kutlamaları online yapılacak
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Türk Astronomi Derneği Başkanı Küçük: 'Uluslararası Işık Günü' kutlamaları online yapılacak

TÜRK Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı, bu yıl Uluslararası Işık Günü etkinlikleri online yapılacak" dedi.

Türk Astronomi Derneği Başkanı Küçük: 'Uluslararası Işık Günü' kutlamaları online yapılacak
16.05.2020 12:26 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:26

TÜRK Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı, bu yıl Uluslararası Işık Günü etkinlikleri online yapılacak" dedi.

Türk Astronomi Derneği Başkanı Küçük, 2018 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Konferansı'nın 36'ncı toplantısında belirlendiği üzere, her yıl 16 Mayıs tarihinde kutlanacak olan Uluslararası Işık Günü (IDL) etkinliklerinin, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle online olarak yapılacağını söyledi.

'HERKESİ CANLI YAYINIMIZA BEKLİYORUZ'Türk Astronomi Derneği ve Aydınlatma Türk Milli Komitesi tarafından ortaklaşa yapılacak olan online etkinlikle ilgili bilgi veren Küçük, "Bilindiği üzere çoğunluğu mimarlar ve mühendislerden oluşan Aydınlatma Türk Milli Komitesi, özellikle aydınlatma kayıpları ve hatalı ışıklandırmaya dikkat çeken çalışmalar yapmaktadır. Bu akşam yapacağımız ortak yayınla, 'Uluslararası Işık Günü' kapsamında, yapay ışık ve zararları, dış mekan aydınlatmasına harcanan enerji payı, enerjinin yanlış kullanımından dolayı ışığın uzaya kaçması ve heba olması, uzaya kaçan ışığın astronomi çalışmalarına ve astronomi gözlemevlerine olumsuz etkileri, buna dair yönetmeliklerin nasıl olması gerektiği konularını konuşacağız. Işık enerjisinin boşa harcanması ülke kaynaklarının verimli kullanılması bakımından da önemlidir. Bu nedenle astronomi ve aydınlatma konusuna meraklı olan herkesi canlı yayınımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Küçük, online etkinliğin, bu akşam saat 21.00'de Türk Astronomi Derneği'nin YouTube sayfasından takip edilebileceğini sözlerine ekledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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