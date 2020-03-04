Türk askerlerinden İdlib'de halka kahve ikramı
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Türk askerlerinden İdlib'de halka kahve ikramı

Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Türk askerleri, halka kahve ikram etti.

04.03.2020 22:25 | Son Güncelleme: 04.03.2020 22:26
Türk askerlerinden İdlib'de halka kahve ikramı

'nin kentinde bulunan Türk askerleri, halka kahve ikram etti.

Suriye'nin İdlib kentinde bulunan ve 'nın başarıyla devam etten Türk askerleri, İdlib halka kahve ikramında bulundu. Türk askerleri, yoldan geçen sivillere kahve dağıttı. Türk askerlerini sevinçle karşılayan siviller ise Türkiye'ye ve Türk askerlerine teşekkür etti.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA


Haber Videosu

: Türk askerlerinden İdlib'de halka kahve ikramı
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