Türk askerlerinden İdlib'de halka kahve ikramı

04.03.2020 21:50 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:50

Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Türk askerleri, halka kahve ikram etti.



Suriye'nin İdlib kentinde bulunan ve Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıyla devam etten Türk askerleri, İdlib halka kahve ikramında bulundu. Türk askerleri, yoldan geçen sivillere kahve dağıttı. Türk askerlerini sevinçle karşılayan siviller ise Türkiye'ye ve Türk askerlerine teşekkür etti. - İDLİB

Kaynak: İHA