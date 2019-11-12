Türk askerleri Suriye'de iki Kobaniliyi öldürdü iddiası
Haberler » Dünya » Türk askerleri Suriye'de iki Kobaniliyi öldürdü iddiası - Haber

Türk askerleri Suriye'de iki Kobaniliyi öldürdü iddiası

Suriye'de oluşturulan güvenli bölge koridorunda Rus askerlerle birlikte devriye gezen Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin 12 Kasım Salı günü Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Kobani kasabasında gösteri gerçekleştiren kişilere ateş açtığı iddia ediliyor.

12.11.2019 19:31 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:31
Türk askerleri Suriye'de iki Kobaniliyi öldürdü iddiası

'de oluşturulan güvenli bölge koridorunda Rus askerlerle birlikte devriye gezen Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin 12 Kasım Salı günü Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı 'de göstericilere ateş açtığı iddia edildi.


Reuters'ın geçtiği bu bölgedeki görgü tanıklarına ve gözlemcilere dayandırıldı. İngiltere Merkezli İnsan Hakları için Suriye Gözlemcileri grubundan yapılan açıklamada 2 Kobanilinin yaşamını yitirdiği ve 7 kişinin de yaralandığı ileri sürüldü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et