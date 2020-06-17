Türk askerleri 3 kilometre IKBY topraklarında Türkiye'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarında düzenlediği Pençe-Kartal Operasyonu'nu kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3 kilometre civarında IKBY topraklarına girdiği bildirildi.

Türkiye'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarında düzenlediği Pençe-Kartal Operasyonu'nu kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3 kilometre civarında IKBY topraklarına girdiği bildirildi.

IKBY'nin Duhok kentine bağlı Bativa Nahiyesi Müdürü Dılşeyir Abdulsettar, Irak basınına yaptığı açıklamada Türk komando birliklerinin havadan Haftenin bölgesine girdiklerini belirtti. Türk askerlerinin IKBY topraklarına yaklaşık 3 kilometre girdiğini belirten Abdulsettar, askerlerinin indiği yerin yerleşim bölgesi olmadığını ve operasyon nedeniyle herhangi bir sivil göç olayının yaşanmadığına dikkat çekti.

Öte yandan terör örgütü PKK'ya yakın ajanslar, Türk askerlerinin IKBY topraklarına karadan değil havadan girdiğini söyledi. PKK kaynakları, Haftenin bölgesinde silahlı militanlarla Türk askerleri arasında çatışma meydana geldiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı operasyona ilişkin henüz IKBY hükümetinden bir açıklama yapılmadı. - ERBİL

Kaynak: İHA