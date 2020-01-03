Türk Askerinin Libya'ya Gönderilmesine Halk Nasıl Bakıyor?
TBMM Genel Kurulu, Türkiye'nin Libya'daki mevcut sıcak çatışmaya "muharip güç" göndermesinin kapısını açan Cumhurbaşkanlığı'nın Libya Tezkeresi'ni kabul etti.
03.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:46
TBMM Genel Kurulu, Türkiye'nin Libya'daki mevcut sıcak çatışmaya "muharip güç" göndermesinin kapısını açan Cumhurbaşkanlığı'nın Libya Tezkeresi'ni kabul etti. VOA Türkçe, halka mikrofon uzattı; Türk askerinin Libya'ya gönderilecek olmasıyla ilgili görüşlerini sordu
Kaynak: DailyMotion.com