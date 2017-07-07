Türk askerinin Kırıkhan'a gelişinin 79. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.



Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Mesire Alanında gerçekleştirilen kutlama etkinliklerinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, yaptığı konuşmada Kırıkhan'a şanlı Türk ordusunun ebediyen çıkmamak üzere girdiği topraklar üzerinde olmaktan gurur duyduğunu belirtti.



Yavuz, hoşgörünün, medeniyetin timsali olan Hatay'da olmanın onurunu yaşadığını kaydetti.



Etkinlikte yerel sanatçıların yanı sıra Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu, Antakya Belediyesi Mehter Takımı sahne aldı.



Kutlama etkinliklerine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekili Mehmet Öntürk, Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran ve vatandaşlar katıldı.