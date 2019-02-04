Türk Askerinin Aden Körfezi'ndeki Görev Süresi Uzatılıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2019 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tezkerede, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurları konuşlandırılmak suretiyle; bölgede seyreden Türk Bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleriyle ve denizde terörizmle müşterek mücadele harekatına aktif katılımda bulunulmasının sağlandığı, bu alanda Birleşmiş Milletler sistemi içinde ve bölgesel ölçekte oynanan rolün ve görünürlüğün pekiştirilmesinin temin edildiği belirtildi.

Anılan bölgelerde meydana gelmeye devam eden deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle uluslararası toplumca mücadele edilebilmesine cevaz veren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarının süresinin son olarak 6 Kasım 2018 tarihinde 13 ay daha uzatıldığını anımsatılan tezkerede, TSK unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin 10 Şubat'tan itibaren bir yıl uzatılması öngörülüyor.

Kaynak: AA