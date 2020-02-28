Türk askerine yönelik İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

28.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:42

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İdlib'de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırıya ilişkin gerçek dışı ve provokatif sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 27 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olarak askerlerimize ait olduğu yönünde sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak yayımlanan video, resim ve paylaşımları yapanlar hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'kanunlara uymamaya tahrik' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: AA