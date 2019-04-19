Türk Askerinden Kosovalı Öğrencilere Eğitim Desteği

Türk askeri Kosova'nın Prizren şehrindeki Abdül Fraşeri İlköğretim Okulu'na 32 adet projeksiyon cihazı yardımında bulundu. Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR barış gücünde görev yapan Türk askeri, her türlü destekle Kosova halkının yanında olmaya devam ediyor.

Kosova genelinde bugüne kadar sayısız okulun onarımını yapan Türk askeri, çok sayıda okula da projeksiyon cihazı yardımında bulunuyor. Türkçe, Arnavutça ve Boşnak dillerinde eğitimin verildiği Prizren'deki Abdül Fraşeri İlköğretim Okulu'na 32 adet cihaz yardımında bulunan Türk askeri, yardımların devam edeceğini vurguladı. Açılış töreninde konuşan Abdül Fraşeri İlköğretim Okulu Müdürü Macun Krasniçi, desteklerinden dolayı Türk askerine ve Türkiye Cumhuriyeti devletine teşekkür etti. Prizren Belediyesi Eğitim Müdürü Skender Susuri de, Kosova'da 20 yıldır görev yapan Türk askerinin bugüne kadar her türlü destekle Kosova halkının yanında olduğunu söyledi. Susuri, 'Türk askeri 20 yıldır olduğu gibi bugün de Kosova halkının yanında olmaya ve desteklemeye devam ediyor. Biz kendilerine minnettarız, çocuklarımız Türk askerinin desteğiyle daha modern daha kaliteli imkanlarla eğitim görüyorlar' ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından öğrencilerin gösterileri davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Sınıfların açılış kurdelesi kesimi ardından davetliler, yeni sınıfları gezdiler. - Tabak

Kaynak: DHA