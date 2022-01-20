Türk askerinden Kosova'ya eğitim alanında destek

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından, Kosova'nın başkenti Priştine'deki Priştine Ünivesitesi Felsefe Fakültesi'nin sunum salonu yenilenerek hizmete açıldı.

Sunum salonunun yenilenmesi vesilesiyle düzenlenen törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Savaş Yanar, Priştine Üniversitesi Felsefe Fakültesi Dekanı Dashamir Berxulli ve diğer yetkililer katıldı.

Büyükelçi Sakar, törende yaptığı açıklamada, kahraman Türk askerleri tarafından, Kosova'nın farklı bölgelerinde bulunan okullarda yapılan yenileme ve iyileştirme projeleriyle dost ve kardeş Kosova halkı ile tarihten gelen gönül bağının pekiştiğini vurguladı.

Sakar, Kosova'nın kalkınması ve güçlenmesi için gösterilen gayretlerin artarak sürdürüleceğini dile getirerek, "Priştine Üniversitesiyle de iş birliğimizi artırmaya her zaman hazırız. Genç nüfuslu, dinamik bir ülke olan Kosova'da Priştine Üniversitesi'nin imkanlarının güçlendirilmesinin yanı sıra ülkemizdeki üniversiteler ve kurumlarla iş birliğinin daha da geliştirilmesi için gerekli katkıyı da sürdüreceğiz." dedi.

Dekan Berxulli ise, "Ortak projeler ve iki ülkenin dostluğu zamanla ölçülmez. Bu salon gibi güzel ambiyanslı tesislere sahip olmak, yükseköğretimde kaliteyi artırmanın ön koşullarından biridir." ifadelerini kullandı.

Bakan Damka da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarıyla Kosova'da eğitim, sağlık ve altyapı alanlarında yatırımlarını sıklaştırdığını dile getirerek, "Daha kaliteli gençler yetiştirmek üzere yapılan bu yatırım aslında geleceğimize yapılan yatırımdır." dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Proje kapsamında sunum salonunun kullanım alanı genişletildi, salonun genel bakım ve onarımı yapıldı, sunum için gerekli teknolojik cihazlar takıldı ve tercüman kabini inşa edildi.