Türk askerinden Kosova'daki tek Türk belediyesi Mamuşa'ya sağlık alanında destek
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Türk askerinden Kosova'daki tek Türk belediyesi Mamuşa'ya sağlık alanında destek

Anadolu Ajansı / Eren Beksaç - Haberler | Güncel
Türk askerinden Kosova'daki tek Türk belediyesi Mamuşa'ya sağlık alanında destek

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından, Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa'da bulunan Aile Sağlık Merkezinin laboratuvarı yenilenerek hizmete açıldı.

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Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından, Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa'da bulunan Aile Sağlık Merkezinin laboratuvarı yenilenerek hizmete açıldı.

Sağlık merkezinin yenilenmesi vesilesiyle düzenlenen törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Savaş Yanar ve diğer yetkililer katıldı.

Büyükelçi Sakar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk askerinin Afganistan, Kosova, Somali gibi ülkelerde de barışa ve istikrara katkı sağladığını vurguladı.

Sakar, projenin Kosova'daki tek Türk belediyesi Mamuşa'da gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dün Kosova'yı kurtaran NATO operasyonunun 22'nci yıl dönümüydü. Türk askeri burada Kosova halkının yanında. Kosova ile Türkiye arasındaki dostluğa tüm Kosova çapında gerçekleştirdikleri projelerle sağladıkları katkılardan ötürü tekrar şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Törende konuşan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Sivil-Asker İşbirliği Subayı Serkan İrtekin de "Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı olarak sağlığın kıymetinin çok daha iyi anlaşıldığı salgın döneminde insana ve insan sağlığına hizmet edecek bir projeyi daha Kosovalı kardeşlerimizle buluşturarak, Türkiye ve Kosova arasındaki birlik ve beraberliğe, dayanışma ruhuna, tarihi dostluğumuza bir halka daha eklemiştir." ifadelerini kullandı.

Açılış kurdelesinin kesilmesi ardından konuklar Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca alınan tıbbi malzemeleri inceledi.

Proje kapsamında sağlık merkezine santrifüj cihazı, kan sayım cihazı, mikroskop, su distilasyon cihazı, kan alma koltuğu, çeşitli dolap malzemeleri ile büro malzemesi alımı gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Beksaç

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