Türk Askerinden Kosova'da Eğitime Destek

Kosova Barış Gücü (KFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından, ülkenin güneybatısındaki Prizren'e bağlı Pirana köyünde "İki Şehit" (Dy Dëshmorët) İlk ve Orta Okulu spor sahası ve oyun parkının onarımı gerçekleştirildi.

Projenin açılış törenine Türk Temsil Heyeti Başkan Vekili Kemal Olçar, Prizren Belediye Başkanı Mytaher, okul müdürü Liri Bajrami'nin yanı sıra Prizren Belediye temsilcileri, Türk askerleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Türk Temsil Heyeti Başkan Vekili Olçar, yaptığı konuşmada, Kosovalı çocuklara yapılacak yatırımın, Kosova'nın geleceğine yapılacak en büyük yatırım olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin her zaman Kosova'yı desteklemeye devam edeceğini dile getiren Olçar, "Okul eğitiminin başarısını artırmanın yolu, çocuklarımızın teneffüs aralarında ve ders dışı zamanlarda çok iyi vakit geçirmelerini sağlamaktır. Bu anlamda bu tesislerimiz çok önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Prizren Belediye Başkanı Haskuka da Kosova'nın spor alanında birçok yeteneğe sahip olduğunu ancak yeterli şartların olmadığını ifade etti.

Futbol ve basketbol sahalarının öğrencilerin yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlayacağını ve bunun "yerinde bir yatırım" olduğunu kaydeden Haskuka, "Sadece bu okula değil, Prizren Belediyesi genelinde yaptıkları katkılardan dolayı Türk Temsil Heyetine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederim." diye konuştu.

Okul müdürü Bajrami da Türk Temsil Heyetinin bu okul ile bir süredir iş birliği yaptığını söyleyerek öğrencilerin daha önceleri çamurlu sahada spor yaptıklarını ifade etti.

Daha önce yerel kurumlardan bu yönde destek talep ettiklerini ancak destek alamadıklarını söyleyen Bajrami, Türk Temsil Heyeti'nin yardımlarına yetiştiğini vurguladı.

23 bin 590 avroya mal olan proje kapsamında, okulun spor sahası zemini asfalt ile kaplandı, futbol kalesi ve basket potaları monte edildi, eski oyun malzemelerinin bakım ve onarımı yapıldı, dış mekan oturma bankları alındı, dış mekan çöp kovaları yerleştirildi, yeni çocuk oyun parkı yapıldı ve zemini kaplandı.