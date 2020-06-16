Türk askeri ve UMH birlikleri, Trablus'un güneyindeki mayınları temizledi Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve Türk askeri, başkent Trablus'un güneyindeki mayınları temizledi.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve Türk askeri, başkent Trablus'un güneyindeki mayınları temizledi.

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH, Türk İHA ve SİHA'larının önemli desteği ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere karşı yürüttüğü başarılı operasyonların ardından mayın temizliği yaptı. Demirören Haber Ajansı'nın UMH birliklerinden elde ettiği bilgilere göre, Türk askeri ve UMH birlikleri, başkent Trablus'un güneyindeki Hafter'e bağlı milisler tarafından yerleştirilen mayınları temizledi.

Kaynak: DHA