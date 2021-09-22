Son dakika haberleri: Türk askeri 'Sarsılmaz Kardeşlik 2021 Tatbikatı' için Nahçıvan'da - Haberler
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Son dakika haberleri: Türk askeri "Sarsılmaz Kardeşlik 2021 Tatbikatı" için Nahçıvan'da

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Türk askeri

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu ile Nahçıvan'da icra edilecek "Sarsılmaz Kardeşlik 2021 Tatbikatı"na katılacak personelin Ümit Köprüsü'nde karşılandığı anları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu ile Nahçıvan'da icra edilecek "Sarsılmaz Kardeşlik 2021 Tatbikatı"na katılacak personelin Ümit Köprüsü'nde karşılandığı anları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan paylaşımda, "Azerbaycan ordusu ile Nahçıvan'da icra edeceğimiz 'Sarsılmaz Kardeşlik 2021 Tatbikatı'na katılacak personelimiz için 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında uğurlama töreni yapıldı. Kahraman askerlerimizi Nahçıvan'daki Ümit Köprüsü'nde Azerbaycan'ın kahraman askerleri karşıladı" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca o anlara ait fotoğraflar da paylaşımda yer aldı.

(Utku Şimşek/İHA)

Son dakika haberleri: Türk askeri Sarsılmaz Kardeşlik 2021 Tatbikatı için Nahçıvan'da

Son dakika haberleri: Türk askeri Sarsılmaz Kardeşlik 2021 Tatbikatı için Nahçıvan'da

Son dakika haberleri: Türk askeri Sarsılmaz Kardeşlik 2021 Tatbikatı için Nahçıvan'da

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri: Türk askeri 'Sarsılmaz Kardeşlik 2021 Tatbikatı' için Nahçıvan'da - Haberler
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