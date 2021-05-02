- Türk askeri Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor
- Türk askeri Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen ve imha edilen mağaranın görüntülerini paylaştı.
- Türk askeri Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen ve imha edilen mağaranın görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan ve imha edilen mağaranın görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, "Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha komandolarımız tarafından kullanılamaz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK