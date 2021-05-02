- Türk askeri Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor
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- Türk askeri Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK - Haberler | 3. Sayfa

- Türk askeri Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen ve imha edilen mağaranın görüntülerini paylaştı.

- Türk askeri Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen ve imha edilen mağaranın görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan ve imha edilen mağaranın görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, "Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha komandolarımız tarafından kullanılamaz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

- Türk askeri Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor
- Türk askeri Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor
- Türk askeri Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor
- Türk askeri Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK

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