- Türk askeri Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor

- Türk askeri Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen ve imha edilen mağaranın görüntülerini paylaştı.