Türk askeri, Libyalı askerlere "kurbağa adam" eğitimi verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türk askeri, Libyalı askerlere "kurbağa adam" eğitimi verdi

06.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:02
Türk askeri, Libyalı askerlere

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik tarafından Libyalı askerlere kurbağa adam eğitimi verildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik tarafından Libyalı askerlere kurbağa adam eğitimi verildiğini bildirdi.

MSB'nin açıklamasına göre, Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam edildiği belirtildi.

Görevli personelin, Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığında Libyalı askerlere "SAS (kurbağa adam) eğitimi" verdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Hadise Halsey Cem Yılmaz Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Cenk Tosun Erol Bulut Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Gazete Mersin Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk askeri, Libyalı askerlere "kurbağa adam" eğitimi verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 16:02:19. #1.15#
title