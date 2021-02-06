Türk askeri, Libyalı askerlere "kurbağa adam" eğitimi verdi
06.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:02
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik tarafından Libyalı askerlere kurbağa adam eğitimi verildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik tarafından Libyalı askerlere kurbağa adam eğitimi verildiğini bildirdi.
MSB'nin açıklamasına göre, Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam edildiği belirtildi.
Görevli personelin, Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığında Libyalı askerlere "SAS (kurbağa adam) eğitimi" verdiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan